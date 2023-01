Les nouveaux AirPods Max 2 et les AirPods Lite à 99 € seront lancés en 2024

Et vous, qu’attendez-vous des prochains appareils de la gamme AirPods ?

Kuo n'a pas donné de détails supplémentaires sur les nouveaux AirPods Max 2. Les casque supra-auriculaire haut de gamme d'Apple a été commercialisé pour la première fois en décembre 2020 pour 549 $ (629€), et la prochaine version comprendrait les nouveautés suivantes :

Dans une série de tweets cette nuit, Kuo a déclaré qu'Apple vise un prix de 99 $ pour les AirPods standard plus abordables. Actuellement, les AirPods de deuxième génération à 129 dollars (159€) sont l'option la moins chère d'Apple, tandis que les AirPods de troisième génération sont vendus à 169 dollars (209€) avec un étui de chargement Lightning et à 179 dollars (219€) avec un étui MagSafe. C'est la deuxième fois que des AirPods Lite font l'objet d'une rumeur, la première émanait de l'analyste Jeff Pu.

Bonne nouvelle si vous attendiez un renouvelle du casque d’Apple ou bien des écouteurs encore moins chers dans la gamme, car les expéditions en masse des AirPods Max de deuxième génération et des AirPods Lite plus abordables commenceront probablement au cours de la seconde moitié de 2024 ou de la première moitié de 2025, selon les dernières informations partagées par l'analyste de la chaîne d'approvisionnement, Ming-Chi Kuo.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.