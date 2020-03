Les Apple Store en pénurie d’iPhone de remplacement

Il y a 35 min (Màj il y a 31 min)

William Teixeira

Réagir

Les conséquences du Coronavirus commencent à apparaître. Apple a émis une alerte à tous ses employés en Apple Store pour signaler une rupture de stock imminente d’iPhone et de pièces de remplacement.

La pénurie devrait commencer dès le mois prochain

Un conseil, si vous avez un problème avec votre iPhone, prenez rendez-vous dès maintenant en Apple Store, parce que sinon vous risquez d’attendre longtemps pour faire remplacer votre iPhone ou le composant défectueux. En effet, cette information provient d’Apple qui a prévenu toutes ses boutiques d’une rupture de stock imminente. Si la firme de Cupertino émet cette alerte c’est qu’elle remarque que depuis plusieurs semaines il y a plus d’iPhone qui partent que d’iPhone qui entrent dans les stocks de remplacements.



Sans grande surprise, cela s’explique par le Coronavirus qui perturbe le bon fonctionnement du réapprovisionnement des Apple Store.

Apple parle dans la note interne d’une « rupture de stock pendant deux à quatre semaines ».

Ce qui est aussi concerné ce sont les pièces détachées de l’iPhone, qui rencontrent elles aussi des difficultés de productions. Puisque dans certains cas, il est possible d’ouvrir l’iPhone et de changer la pièce défectueuse. Une intervention moins coûteuse et moins prise de tête que s’il fallait procéder à un échange de l’appareil. Quelque chose qui arrange aussi l’utilisateur, puisque ça lui évite de tout réinstaller sur son iPhone.

L’information provient de Bloomberg qui explique : « La pénurie de pièces de rechange pour iPhone est l'un des premiers effets visibles du virus sur les opérations d'Apple. La société a commencé à voir des pénuries pour l'iPad Pro, tandis que l'offre de l'iPhone 11 a commencé à se resserrer légèrement à l'international ».

Une situation qu’on espère qui va se résoudre rapidement. Une chose est sûre, c’est que le mois prochain il vaut mieux que votre iPhone ne se mette pas à tomber en panne !