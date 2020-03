Fiat fait la présentation officielle de sa 500 électrique

Guillaume Gabriel

"Jamais sans ma 500". Si, comme moi, la publicité de Fiat et son slogan n'arrivent pas à vous quitter, alors vous devez voir la petite voiture du constructeur d'un mauvais oeil. Pourtant, cette dernière a des arguments, que ce soit par rapport à la qualité et au prix, mais également de son design.



Il faut savoir que la firme italienne vient de faire la présentation de la nouvelle version du véhicule, avec un moteur électrique qui pourrait ne pas laisser indifférent.



Retour sur les principales caractéristiques de cette Fiat 500 électrique !

Fiat vient de dévoiler sa 500 électrique

La petite italienne dans son format électrique est donc officielle : embarquant une batterie de 42 kWh (rechargement à 80% en 35 minutes), le constructeur fait une promesse de 320 km d'autonomie. La commercialisation, elle, se fera rapidement puisqu'elle aura lieu dès cet été, peu après la Peugeot e-208 ou la Mini Cooper SE.



Du côté du design, on garde les principales formes connues de la voiture, malgré quelques détails chromatiques et un arrière qui se simplifie par rapport à la version originale.



À l'intérieur, on retrouve un écran tactile de 10,25 pouces permettant de gérer les commandes, mais également d'avoir accès aux applications prévues pour les voitures.



La Fiat 500 embarque 120 ch environ, pour une vitesse maximale de 150 km/h...



Côté tarif, la première version spéciale "La Prima" (500 exemplaires en France) se veut haut de gamme avec des jantes 17 pouces, une conduite semi-autonome de niveau ou encore phares full LED sera lancée à 37 900 €, avant le bonus



