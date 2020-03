Mario Kart Tour 2.0 : le mode multijoueur est disponible

Guillaume Gabriel

C'était prévu, mais c'est désormais officiel, le jeu Mario Kart Tour (v2.0.0, 202 Mo, iOS 10.0) vient de passer la seconde en incluant le fameux mode multijoueur, très attendu par les pilotes.



Après un lancement sur les chapeaux de roue, les développeurs continuent de nous gâter avec de nouvelles saisons, de nouvelles pilotes, circuits et karts.



Mais, le mode multijoueur n'est pas la seule nouveauté, puisque la caméra de votre appareil pourra désormais être utilisée.

Mario Kart Tour passe la seconde sur iOS et Android

Nous vous l'annoncions très récemment, les développeurs de Mario Kart Tour viennent d'inclure officiellement le mode multijoueur permettant de "vous mesurer à vos amis et des joueurs à travers le monde". Le lancement aura lieu le lundi 9 mars 2020, dans la nuit.



Il sera possible de jouer au travers de courses standards (100CC), de courses dorées pour les possesseurs du Pass Or ou encore via des groupes privées.



Autre nouveauté, l'ajout de la Caméra qui vous permet de visualiser une course sous des angles différents :

Vous pouvez bouger librement la caméra et observer les actions pendant que votre pilote continue la course de façon automatique.

Pour le reste, les développeurs apportent des corrections de bugs identifiés et amènent des ajustements pour améliorer l'expérience de jeu.

