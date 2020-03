Apple Card : L'interface d'historique de paiement a changé avec iOS 13.4

Il y a 1 heure (Màj il y a 44 min)

Julien Russo

2

Apple modifie régulièrement des détails dans les versions d'iOS, très souvent cela peut prendre plusieurs jours avant d'être remarqué. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont justement remarqué que les historiques de paiements via Apple Card sur l'application Wallet n'étaient plus les mêmes, ils apportent maintenant de nombreux détails pour être plus précis.

Avec une belle présentation

Améliorer l'expérience utilisateur, voici l'objectif principal que se donne la firme californienne avec l'Apple Card. Discrètement, Apple a modifié l'historique des paiements effectués. Avec le nouveau mode d'affichage, les utilisateurs américains peuvent apercevoir des informations supplémentaires sur les transactions récentes.

Comme vous pouvez le constater avec le comparatif réalisé par 9to5mac, il devient très facile d'avoir un aperçu sur l'heure de la transaction, l'éligibilité au Daily Cash, le prix et le contenu exact acheté (comme c'est le cas avec la souscription mensuelle sur une app iOS).

Précédemment, Apple mettait ce type d'achat dans "Services Apple" et c'était à vous de vous souvenir ce que vous aviez acheté en prenant le prix de la transaction et en retrouvant les reçus par mail de l'App Store.



Il n'y a pour l'instant pas de date pour le lancement de l'Apple Card en France, mais la carte en partenariat avec Goldman Sachs rencontrerait un joli succès aux États-Unis avec des clients de plus en plus nombreux. Autre bon point, le cashback de 3% proposé sur la boutique d'Apple, mais également chez des partenaires comme Nike, Uber ou T-Mobile est fortement apprécié par les clients de l'Apple Card.