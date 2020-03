Le Galaxy S20 Ultra plus résistant que l'iPhone 11 Pro Max ?

Comme à chaque sortie de nouveaux modèles haut de gamme, le youtubeur PhoneBuff a réalisé des tests de résistances. Cette fois, il a comparé l'iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 Ultra dans un drop test qui fait mal au coeur. Nous avions vu que le dernier iPhone était plutôt résistant, mais celui du coréen fait un poil mieux.

Round 1 : la chute arrière

La première étape consiste à jeter les smartphones sur le dos, par terre. Si l'iPhone 11 Pro Max voit son verre se morceler à l'arrière, le Galaxy S20 Ultra s’en tire sans la moindre égratignure. D’après PhoneBuff, c'est le bloc photo qui encaisse le choc, un avantage d'avoir une telle protubérance. C'est donc un premier point pour Samsung, alors que le précédent drop test du téléphone d'Apple le montrait plus solide.

Round 2 : la chute sur un coin

Pour le second test, les deux smartphones sont lâchés sur un angle, une zone sensible en général pour le look et l'électronique. Cette fois, c'est l'iPhone qui gagne avec une légère égratignure.

Round 3 : la chute avant

Pour le troisième essai, les deux sont jetés face contre sol. Et là, c'est le S20 qui n'affiche qu'une éraflure quand l'iPhone est fissuré.

Résultat du drop test

Pour conclure, le youtubeur jète les deux téléphones dix fois de suite sur l'avant. Si l'iPhone ne ressemble plus à rien, il fonctionne. En revanche, le S20 parait moins atteint mais n'est plus du tout utilisable, que ce soit au niveau du tactile ou du capteur d'empreintes.



Malgré tout, PhoneBuff attribue la victoire au coréen, ce qui nous parait pour le moins étrange. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la solidité d'un téléphone est importante pour vous ou attribuez-vous toujours une coque de protection à vos appareils ?