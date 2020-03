Oppo vient de dévoiler ses nouveaux Find X2 et X2 Pro

Guillaume Gabriel

C'était plus ou moins attendu au sein du marché du mobile, et c'est désormais officiel : Oppo vient de présenter ses nouveaux smartphones au grand public, les Find X2 et X2 Pro.



Leur ambition ? Venir titiller la nouvelle gamme de Samsung, les S20, S20 Pro et S20 Ultra, sans oublier l'iPhone 11 Pro. Car oui, les chinois se positionnent sur le créneau du haut de gamme, dévoilant une ambition plus gourmande qu'habituellement.



Retour sur les principales caractéristiques des téléphones :

Oppo lève le voile autour de ses Find X2 et X2 Pro

Les téléphones sont aguicheurs, aussi bien au niveau du design que des technologies qu'ils embarquent. Affichant un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces avec une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz, l'image "n’aura jamais été aussi fluide et le toucher aussi réactif sur un smartphone".



À l'intérieur, les deux nouveaux se fient à un processeur Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM pour subvenir aux puissants besoins, tandis que la version Pro dispose de 512 Go de stockage interne contre 256 pour son petit frère.



Autre point important, la batterie : la version Pro se vante avec 4,260 mAh tandis que la version normale se contente de 4200 mAh, avec une compatibilité Super VOOC 65W, permettant une recharge totale en 38 minutes seulement.



La photo nous intéresse aussi, la version Pro embarque un triple capteur avec capteur photo Sony IMX689 de 48 mégapixels et deux autres modules de 48 mégapixels et 13 mégapixels, avec zoom optique 5x et zoom numérique 60x.



La version de base, elle, se contente d’un module 48 mégapixels, d’un capteur 12 mégapixels et d’un module 13 mégapixels.



Concernant le tarif, la version basique coûtera 999 euros tandis que la version Pro montera à 1199 euros. Lancement en France prévu en mai 2020, uniquement pour la version Pro.



Alors, pari osé ?