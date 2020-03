Un dépôt de brevet sous-entend l'arrivée de l'Apple Card à Hong Kong

Depuis sa sortie l'année dernière, l'Apple Card n'est disponible qu'aux États-Unis, un choix d'Apple qui voulait se lancer "doucement" et "progressivement" dans ce nouvel univers qui lui était inconnu il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, une information laisse penser que l'Apple Card pourrait prochainement débarquer à Hong Kong.

Le brevet qui donne de l'espérance pour un déploiement mondial

Même si l'Apple Card prend du temps à être déployé au niveau mondial, Apple le fera tout ou tard. En effet, la carte de crédit du géant californien (en partenariat avec Goldman Sachs, il ne faut pas oublier de le dire sinon la banque n'est pas contente) rencontre un joli succès aux États-Unis.

Elle a ses avantages comme l'absence de frais de pénalités de retard, mais aussi des inconvénients comme l'impossibilité de l'utiliser à l'international ou d'avoir un découvert.

Quoiqu'il en soit, le concept marche et l'Apple Card intéresse beaucoup de monde.

Les prochains qui devraient avoir la carte de crédit d'Apple seraient les Hongkongais si on en croit ce brevet déposé dans l'Office des brevets et des marques de Hong Kong.

Comme l'a relayé Patently Apple, la firme de Cupertino décrit tout ce que l'on connaît déjà avec l'Apple Card aux États-Unis. Apple met en avant les schémas de l'avant et de l'arrière de la carte de crédit et apporte des précisions pour que tous les éléments de la carte soient brevetés.