Pourquoi l'iPhone est si spécial ? Apple vous l'explique d'une nouvelle façon

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Apple a toujours de bonnes idées pour mettre en avant les avantages de choisir l'iPhone plutôt que le smartphone d'un concurrent. La dernière idée est issue d'un Apple Store où la firme californienne a mis en place un "mur interactif d'iPhone". Une nouvelle façon de dire pourquoi l'iPhone est si génial.

iPhone can do whaaaat ?

Imaginez un mur où sont mis côte à côte 20 iPhone avec une vidéo qui tourne en boucle. Sur chaque écran, une argumentation qui explique pourquoi il est préférable de choisir l'iPhone et pas un autre.

C'est à la fois une nouvelle façon de communiquer les informations que ne connaît pas tout le monde sur iOS, mais aussi de créer une certaine curiosité chez les visiteurs de l'Apple Store.

L'avantage de ce système c'est d'apporter une interaction avec un potentiel futur client qui serait intéressé de s'acheter un iPhone. Il est possible de toucher l'iPhone qui contient un argument auquel vous accrochez. Celui-ci va alors expliquer plus en détail la fonctionnalité.

Un exemple : "Sur l'iPhone vous avez le programme régulier qui améliore la qualité de votre sommeil."

Si le visiteur slide sur l'écran, il lui sera expliqué que dans l'application "Horloge" puis la catégorie "Coucher" en bas de l'écran, il est possible de mieux gérer son temps de sommeil grâce aux rappels d'aller au se coucher pour avoir son quota de sommeil et ne pas être fatigué le lendemain.

L'interactivité est un atout de persuasion auprès du client qu'un grand écran ne peut pas apporter. Sur ce point, Apple l'a vite compris !

Si vous apercevez cette nouvelle façon de communiquer dans un Apple Store français, vous verrez que la firme californienne a aussi pensé à mettre un QR Code en bas de l'affichage. Où redirige-t-il ? Vers cette page.



VIA