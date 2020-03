iMessage : bientôt la suppression et les mentions avec iOS 14

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Apple a réalisé un joli coup avec iMessage depuis iOS 5. Alors que sa messagerie est largement utilisée par les clients, la firme à la pomme n’a de cesse de faire évoluer son service. Après les effets et les réactions sous iOS 10, les apps iMessage ou encore le partage du nom et de la photo dans iOS 13, Apple travaille actuellement sur la suppression de messages ainsi que les mentions. Tout cela pourrait arriver avec iOS 14, iPadOS 14 et MacOS 10.16.

Des nouveautés pour iMessage avec iOS 14 / iPadOS 14 : supprimer et mentionner

D’après une source de MacRumors, Apple travaille sur la possibilité de supprimer un message après envoi. Apple indiquerait alors qu’un message a été effacé mais ni l’expéditeur, ni le destinataire ne pourraient le lire. Ce n’est pas la première fois qu’on évoque cette fonctionnalité, Apple elle-même avait indiqué qu’elle y réfléchissait, tout comme la programmation d’un message.



Ce serait en tout cas une bonne nouvelle car il est fréquent de se tromper à cause de la correction automatique ou même de Siri et d’envoyer des choses inappropriées à son interlocuteur.



Autre nouveauté à venir, la possibilité de mentionner quelqu’un comme sur Slack ou WhatsApp. Cela permet de simplifier les discussions de groupe et de ne déclencher une notification que pour la personne ciblée. Exemple : @julien : rendez-vous à 9h30 demain matin.

Autres nouveautés à venir

Mais ce n’est pas tout, Apple teste d’autres évolutions comme l’indicateur d’écriture dans un groupe afin de savoir qu’une personne est en train de rédiger un message. De plus, il sera bientôt possible de marquer un message comme non lu. Un outil pratique quand on n’a pas le temps de tout lire ou qu’on veut absolument le mettre de côté.



Reste désormais à attendre qu’Apple nous les propose, à la fois sur iPhone, iPad et Mac via le projet Catalyst qui permet d’avoir la même application sur les trois plateformes.



