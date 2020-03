Jouez au Cinquième Élément avec Cyber Drive sur iOS

Medhi Naitmazi

Quand la réalité rattrape la fiction. Les films de SF des années 80 / 90 comme le Cinquième Élément de Luc Besson nous ont vendu les années 2000 comme une révolution technologique. Si nous sommes en plein dedans avec la robotisation du monde, les voitures volantes ne sont pas encore tout à fait là. Uber devrait être le premier en 2023, mais d'ici là, le jeu Cyber Drive devrait faire l'affaire. Développé par Popa Radu, il nous plonge dans la ville du futur de fort belle façon.



Regardez le trailer vidéo :

Cyber Drive : un jeu pour Bruce Willis

Les voitures volantes et notamment le taxi de Bruce Willis vous a fait rêver ? Alors installez Cyber Drive pour vous affranchir du code de la route et déambuler à la verticale dans une ville futuriste. Il s'agit en fait d'un runner déguisé en jeu de course qui peut faire penser à des titres comme Wipeout, bien que le gameplay soit plutôt éloigné.



Le but du jeu est d'aller le plus loin possible, sans exploser votre véhicule dans le trafic ou les immeubles, et en collectant un maximum de bonus. Soit vous défiez les niveaux, soit vous passez en mode sans fin, toujours dans un joli univers cyberpunk à la Blade Runner. Tout a été dessiné à la main et optimisé pour nos écrans tactiles. Si vous êtes bons, vous débloquerez des véhicules tous plus fous les uns que les autres.



Un joli free-to-play qui devrait plaire à de nombreux joueurs.

Télécharger le jeu Cyber Drive