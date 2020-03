Sensor Tower : une collecte de données d'utilisateurs grâce à un VPN

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

On parle souvent du site web Sensor Tower dans nos articles, et pour cause, ces derniers sont spécialisés dans l'analyse de l'App Store et du Play Store, mais également des revenus engendrés par les différents studios.



Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que la plateforme collecte également les données d'utilisateurs grâce à un VPN maison et des applications de blocage de publicités sur iOS et Android.



Retour sur l'affaire :

Sensor Tower collecterait des données sur des utilisateurs

Depuis 2015, le site web Sensor Tower aurait publié pas moins de 20 applications pour iOS et Android dont l'une d'elles n'est autre que Adblock Focus (disparue depuis).



Ce n'est pas la seule, puisqu'un porte-parole d'Apple a confirmé qu'une douzaine d'anciennes applications Sensor Tower avaient été supprimées de l'App Store en raison de violations. Bien sûr, pour éviter les soupçons, la plateforme a publié les différentes applications sous un autre nom, comme le révèle BuzzFeed.



Randy Nelson, l'un des responsables de Sensor Tower, explique que cette collecte "ne demande pas ou ne stocke pas de données utilisateur sensibles telles que les mots de passe, les noms d'utilisateur, etc".



Il affirme que la «grande majorité» des applications ont «disparu ou sont en train de disparaître». Une mauvaise publicité pour l'un des acteurs les plus réputés sur l'analyse statistiques des apps mobiles.



Source