Coronavirus : Apple et d'autres géants de la tech se réunissent à la Maison Blanche

Qu'elle vous inquiète ou non, l'épidémie du coronavirus continue de se propager dans le monde entier, sans qu'une solution n'est été trouvé pour le moment. En France, on constate 1 784 cas de COVID-19 confirmés, avec 33 décès à ce jour...



Une situation bancale et délicate qui va être le principal sujet du jour au cours d'une réunion aux États-Unis, au sein de la Maison Blanche. Huit géants de la technologie vont se pencher sur des plans de lutte contre le virus, dont Apple.

Apple au sein de la Maison Blanche pour le coronavirus

Apple, Facebook, Google, Amazon, Microsoft et Twitter se réunissent aujourd'hui à la Maison Blanche pour évoquer des solutions autour de l'épidémie du coronavirus, avec le directeur américain de la technologie, Michael Kratsios…



La réunion examinera probablement les plans de lutte contre le virus qui met le monde entier à genoux, les grands rassemblements s'annulant tous à tour de rôle.



De même pour les usines et les bureaux, qui commencent à se déserter doucement, mais sûrement, empêchant un fonctionnement à 100% des différentes entreprises.



Du côté d'Apple, on note la mise en place des restrictions des déplacements des employés, la fermeture totale ou partielle de certains magasins, le retrait des différents événements, l'encouragement des employés à travailler depuis leur domicile, l'octroi de congés de maladie illimités au personnel ou encore le nettoyage en profondeur des bureaux.



