Steam Link amène de nouvelles options de zoom et d'autres nouveautés

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Steam Link (v1.1.58, 33 Mo, iOS 11.0) a eu du mal à atterrir sur l’App Store, mais depuis qu’Apple a enfin accepté, il ne perd plus une minute pour parfaire l’expérience des jeux PC sur iPhone et iPad.



Cette fois, c’est du côté des options de zoom qu'il faut se pencher, puisque de nouvelles possibilités sont apportées par les développeurs. Ce n'est pas tout, puisque la mise à jour de la version 1.1.58 propose également de nouvelles options pour les commandes tactiles et un outil d'inspection pour le panneau de configuration du contrôleur.

Steam Link peaufine un peu plus son application

Malgré un lancement complexe à cause de la politique d'Apple, les développeurs de Steam Link profitent de l'intégration de l'application au sein de l'App Store pour la chérir et offrir des mises à jour mensuelles.



La dernière en date permet de contrôler la souris lors du lancement d'un jeu, de retrouver les fonctionnalités normales des boutons Démarrer / Retour / Guide ou encore de découvrir de nouvelles options de zoom.



Et vous, est-ce que vous utilisez Steam Link ?

Télécharger le jeu gratuit Steam Link