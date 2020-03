TSMC lance la production de puce A14 en 5nm le mois prochain

Les bonnes nouvelles s'enchainent. Alors que la Chine relance l'économie avec une reprise partielle des usines, les fournisseurs d'Apple semblent aussi en bonne voie.



Selon Digitimes, TSMC, le fondeur qui réalise les puces mobiles pour Apple, a prévu de démarrer la production du processeur A14 dès le mois prochain.

A14 : pas de retard pour la puce de l'iPhone 12

Vous le savez, la puce A14 sera le coeur des futurs iPhone 12 et iPhone 12 Pro, mais aussi certainement d'autres modèles par la suite comme les iPad Pro 2021 par exemple.



Pour assurer le coup, Apple fait produire ses puces en grande quantité, quelques mois avant le lancement de ses produits. Cette année, TSMC inaugurera la gravure en 5nm pour la puce A14, après trois ans à 7nm depuis l'iPhone X. Là aussi, c'était une première. La production va débuter dès avril, alors que pour la puce A13, il avait fallu attendre le mois de mai.



Voilà qui va rassurer les investisseurs, analystes et clients qui, comme nous, imaginaient une année blanche en matière de nouveautés du côté de Cupertino. Du coup, l'iPhone 12 pourrait être maintenu à la rentrée 2020, même si les stocks ne seront pas forcément au top.



Pour mémoire, TSMC a investi 25 milliards l'an dernier pour la gravure 5nm afin de conserver sa position de fournisseur exclusif d'Apple. TSMC fournit également les puces Huawei depuis quelques années et démarré sa collaboration avec Apple en 2015 pour la sortie de la puce A10 de l'iPhone 7 en 2016.



