Door Kickers: Action Squad : le jeu est en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Un nouveau jeu est en approche, et quel jeu ! Car oui, le studio KillHouse Games travaille depuis des mois sur l'adaptation mobile de leur succès Door Kickers: Action Squad déjà disponible sur PC et sur Nintendo Switch.



Dans cette création, on y intègre le SWAT avec l'objectif de sauver des otages, de désamorcer des bombes et plus généralement, de sauver le monde face à la menace.



Un bien beau jeu qui adopte les graphismes old-school pixellisés, avec un défilement horizontal !

Door Kickers: Action Squad en précommande

Le jeu d'action rétro à défilement latéral avec une saveur tactique arrive donc sur iOS et Android très prochainement, puisque celui-ci entre dans sa phase de précommande.



Dans une version premium, il sera possible d'incarner un agent du SWAT s'occuper des méchants dans la ville de Nowhere City aux USA. Au total, ce sont 84 niveaux à franchir, avec six personnages à débloquer et de nombreuses armes et équipements.



Le gros avantage, c'est son prix : sur Steam, Door Kickers: Action Squad est disponible au prix de 11,99€ quand il l'est à 3,49€ sur l'App Store. On a déjà hâte de pouvoir le tester !

Télécharger le jeu Door Kickers: Action Squad