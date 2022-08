Le jeu KartRider: Drift s'affiche en précommande sur l'App Store

Après l'excellent Kart Rider Rush, Nexon prépare l'arrivée de KartRider Drift, un nouveau titre dans la lignée d'un certain Mario Kart où, vous vous en doutez, l'accent est mis sur les dérapages.



KartRider: Drift sortira d'ici la fin de l'année sur mobile, console et PC avec un modèle free-to-play que l'on espère équilibré et un mode en ligne cross-platform. Encore une fois, nous sommes les tout premiers à vous en parler.

KartRider: Drift se montre sur mobile

Ce second jeu de course gratuit fait donc évoluer le gameplay du premier KartRider sorti en 2020. Cette fois, tout est une question de dérapages, tout en conservant la partie personnalisation des personnages et de leurs karts. Regardez le trailer vidéo publié en 2021 (le titre devait sortir plus tôt sur PS4 et Xbox) :



Comme les autres jeux du genre, chaque course se transformera rapidement en une bataille acharnée. Non seulement il faudra piloter pour dépasser les autres, mais il faudra également récupérer des turbos et autres objets pour ralentir ses adversaires. Les armes sont nombreuses, de la traditionnelle peau de banane aux OVNIs en passant par des bombes à eau.



Avec sa tripotée de personnages, de karts et de possibilités, Kart Rider Drift s'annonce palpitant, d'autant que le moteur graphique a été rehaussé, permettant d'avoir des environnements plus détaillés et des animations encore plus fluides.



Une seule chose nous manque à l'heure actuelle, la date de sortie. Pour le moment positionnée à décembre 2022, on espère que les développeurs pourront appuyer sur le champignon pour avancer le lancement. D'ailleurs, le jeu est également affiché en pré-inscription sur le Google Play pour Android.



Télécharger le jeu KartRider: Drift