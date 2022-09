The King of Fighters Arena s'affiche en précommande sur l'App Store

The King of Fighters Arena est un nouveau jeu de combat JcJ en temps réel qui vient garnir la série à succès KOF. Les préinscriptions pour iOS et Android sont ouvertes dès maintenant.



Annoncé lors du Tokyo Game Show il y a quelques semaines, le prochain jeu de combat de SNK et NetMarble s'appelle The King of Fighters Arena. Après avoir été assez avares en détails, les développeurs viennent de lancer les précommandes pour The King of Fighters Arena, nous donnant ainsi plusieurs informations utiles sur leur prochain titre. Il s'agit d'un jeu de combat JcJ avec des combats en temps réel avec d'autres joueurs en ligne avec tous les combattants de KOF. Voilà qui promet !

The King of Fighters Arena est en approche

La série King of Fighters va bientôt fêter ses 30 ans, alors vous pouvez imaginer le nombre de personnages qui sont apparus dans les 15 titres principaux et les nombreux spin-offs de ces trois dernières décennies.

Pénétrez dans l’Arène KOF et devenez le combattant le plus fort du monde avec le dernier épisode de la meilleure série de jeux de combat, The King Of Fighters !

Voici la dernière vidéo de The King of Fighters Arena :

Bien que ce teaser ne nous montre pas grand-chose en termes de gameplay réel, une autre bande-annonce visible sur la fiche App Store permet de comprendre que nous avons affaire à un jeu de combat simplifié adapté à l'écran tactile, mais avec des mouvements spéciaux impressionnants. Il faudra surveiller de près ce point car le gameplay d'un KOF a toujours été très technique. Quoi qu'il en soit, Arena est visuellement superbe et sera disponible gratuitement, certainement avec des achats intégrés.



Si vous êtes intéressé, une grande campagne de pré-enregistrement est en cours, avec la possibilité de débloquer des récompenses pour les futurs joueurs. Vous pouvez précommander sur l'App Store pour iOS ou sur le Google Play Store pour Android afin d'obtenir une collection spéciale d'illustrations et de fonds d'écran. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait encore été confirmée, la date prévue sur l'App Store est le 16 novembre.

Télécharger le jeu THE KING OF FIGHTERS ARENA