Game of Thrones Au-delà du Mur est en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Quelques mois après la fin officielle de la série Game of Thrones, les créateurs de la célébrissime série laissent les spectateurs orphelins et nostalgiques... Heureusement, on sait que l'univers de George R. R. Martin aura le droit à des déclinaisons sous divers formats, dont notamment un nouveau jeu mobile dont nous vous parlions quelques semaines auparavant.



Game of Thrones Au-delà du Mur, c'est son nom, est issu d'une collaboration entre HBO et les studios Gaea et Behaviour Interactive. La belle nouvelle, c'est que le RPG tactique est désormais disponible en précommande sur l'App Store et sera disponible en exclusivité limitée sur iOS.



Le jeu se passera 48 ans avant les événements de la série Game of Thrones, voici le trailer :

Le Lord Commandant Brynden Rivers, plus connu sous le nom de « Freuxsanglant », a disparu alors qu'il patrouillait au-delà du Mur. C'est maintenant à vous qu'il revient de commander la Garde de Nuit.

En prenant la tête de la Garde de Nuit, vous aurez pour objectif de recruter des membres des Sept Couronnes et d'ailleurs pour défendre le Mur, dont des personnages que vous connaissez déjà (malgré que l'on parle d'un prequel).



On retrouvera ainsi Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister ou encore Tormund Fléau-d'Ogres. Chacun de ces héros offre ses propres capacités uniques à utiliser au combat, qui se dérouleront sur une grille.



Game of Thrones Au-delà du Mur devrait être lancé sur iOS le 26 mars prochain, tandis que les joueurs Android devront attendre le 3 avril. Il prendra la forme d'un free-to-play.

