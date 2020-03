TikTok : comment savoir ce que le réseau social détient sur vous ?

Corentin Ruffin

De plus en plus d'influenceurs se lancent sur le réseau social TikTok (v15.2.0, 383 Mo, iOS 9.3), ramenant avec eux des abonnés et donc de nouveaux utilisateurs.



Seulement, derrière la firme chinoise, il est difficile de savoir quelles sont les données récoltées sur vous et ce à quoi elles servent réellement. Si votre vie privée vous préoccupe, il est intéressant de savoir qu'il est possible de télécharger votre rapport d'activité et ainsi savoir ce qu'il en est.



Voici comment faire :

Téléchargez votre rapport d'activité sur TikTok

L'utilisation des données et les pratiques louches du réseau social de TikTok lui ont déjà valu des enquêtes et des actions en justice par le gouvernement américain.



Heureusement, il est possible de savoir ce que le réseau social détient sur vous, encore faut-il savoir comment faire. TikTok comprend trois catégories principales de données qu'il vous permet de télécharger: «Votre profil», «Votre activité» et «Vos paramètres d'application».



Ainsi, on peut retrouver :

Votre profil

Nom d'utilisateur

Photo de profil

Description du profil

Informations de contact

Votre activité

Vidéos

Commentaires

Historique du chat

Historique d'achat

La liste de Likes

Liste des favoris

Vos paramètres d'application

Paramètres de confidentialité et de sécurité

Notifications push

Les langues

Comment faire pour télécharger vos données ?

DEnsuite, appuyez sur "Confidentialité et sécurité", puis "Personnalisation et données". Maintenant, appuyez sur "Télécharger les données TikTok". Dirigez-vous vers votre profil, puis appuyez sur les points de suspension verticaux ou horizontaux en haut à droite.



Un grand bouton rouge "Télécharger" apparaît, vous permettant l'accès aux informations. Et voilà !

