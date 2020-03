Amazon Music for Artists : Une plateforme de tracking pour les artistes

Désormais, avec Amazon Music for Artists, vous allez tout voir. En effet, la firme de Seattle propose des outils qui permettront de suivre attentivement la popularité vos morceaux, sous forme de graphismes actualisés quotidiennement . L'application est gratuite et elle est disponible sur l'App Store, mais aussi sur le web. Il est important d'avoir iOS 11.2 minimum pour pouvoir télécharger l'app.

Vous venez de sortir un titre et vous voulez vérifier si celui-ci fonctionne bien ? Jusqu'à aujourd'hui il était impossible d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui lançaient l'un de vos titres ou qui l'ajoutaient dans sa playlist.

C'est nouveau. Si vous êtes un artiste et que vous proposez vos morceaux sur Amazon Music, vous pouvez dès maintenant suivre l'engouement autour de vos titres. Tout comme le fait Apple et Spotify, Amazon a décidé de proposer une app iOS pour suivre vos statistiques.

