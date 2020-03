Twitter : premier aperçu de "Fleets", les Stories à la Instagram

Corentin Ruffin

Du nouveau à venir du côté de Twitter (v8.11, 119 Mo, iOS 11.0) et pas des moindres puisque les développeurs travaillent à l'intégration de "Fleets" qui reprend le concept de Stories disponible sur Instagram et Snapchat.



En effet, les utilisateurs du réseau social pourront partager des photos, des vidéos et du texte sur leur profil, et ce, pendant seulement 24 heures.



La vraie question c'est de savoir si oui ou non cette nouveauté est indispensable, ou si on va assister à un nouvel échec ? Un premier aperçu nous donne un peu plus d'informations sur ce que nous pouvons attendre.

Twitter montre un aperçu des Fleets

Pourquoi mettre en place des Stories au sein de Twitter ? Une question que de nombreux utilisateurs se posent, avec les actuels tests qui ont lieu pour les utilisateurs brésiliens.



Le concept est exactement le même que sur Instagram et Cie : des bulles apparaissent pour vous faire savoir que de nouvelles stories sont disponibles. Vous pouvez ainsi afficher une photo, une vidéo ou un texte publié par l'une des personnes que vous suivez.



Pour ajouter votre propre Fleet, il suffit d'appuyer sur votre photo de profil (le texte est limité à 280 caractères) puis de choisir le type de contenu. Bien sûr, le réseau social se veut plus sérieux et vous pouvez d'ores et déjà oublier les filtres et effets.



Pour le reste, il est possible de savoir qui a vu votre Story, et il est possible de réagir à l'une d'elles en répondant via DM. La belle nouvelle, c'est qu'il est possible de poster des liens cliquables, ce qui est réservé aux gros comptes sur Instagram.

Reste désormais à savoir si la fonctionnalité arrivera à l'international ou non...



