Uber Eats, Deliveroo et Frichti annoncent la livraison « sans contact »

Il y a 1 heure

William Teixeira

On connaissait le paiement sans contact, mais pas encore la livraison sans contact. Suite à la situation actuelle alarmante, les plateformes qui s’occupent de livrer vos repas s’adaptent et vont prochainement proposer des options « livraison sans contact » à cocher avant la validation de commande.

Une mesure pour éviter la propagation du Coronavirus

Comme on dit, ce sont les petits gestes qui permettent de réduire l’accélération du nombre d’infectés dans le monde. Avec les quarantaines à domicile, le télétravail en masse, les plateformes de livraison de repas s’attendent à une tonne de commandes à venir. Si les coursiers sont prêts, il faut savoir les rassurer eux comme les clients.

Pour cela, Uber Eats, Deliveroo et Frichti vont proposer de façon imminente une option permettant de demander au livreur de déposer le repas devant la porte et de partir. Vous aurez juste après à ouvrir pour le récupérer.

L’idée provient d’Uber qui a été le premier à proposer cette idée à ses clients américains. Vu l’ampleur du Coronavirus au niveau mondial, la firme a décidé d’étendre cette fonction aux pays où elle exerce son activité.

Deliveroo et Frichti trouvant l’idée excellente, ont suivi juste derrière.



Il a été précisé à 01Net, que les livreurs n’auront pas « leur mot à dire » concernant cette procédure qui sera instantanément visible lorsqu’ils auront accepté la commande.

Du côté de Frichti, en plus de cette fonction, les livreurs ont l’obligation de se laver les mains toutes les 30 minutes.



