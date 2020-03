WWDC 2020 : Apple officialise la conférence en ligne début juin

Apple a tranché, la WWDC 2020 aura bien lieu en juin prochain. Sur fond de Coronavirus, la plus grande conférence dédiée aux développeurs Apple se tiendra donc exclusivement en ligne. Une manière de sauver l'évènement pour la firme de Cupertino.

Apple n'a pas voulu tout annuler, contrairement à Facebook, Google et autres concurrents. L’édition 2020 de la WWDC se tiendra bien début juin, mais exclusivement sur Internet. Voici ce qu'on lire actuellement sur le site :

En juin, la WWDC20 offre une toute nouvelle expérience en ligne à des millions de développeurs talentueux et créatifs à travers le monde. Rejoignez-nous pour un programme complet - comprenant un keynote et des sessions - pour accéder rapidement à l'avenir des plateformes Apple et dialoguer avec les ingénieurs Apple. Plongez dans une expérience d'apprentissage passionnante et découvrez comment créer vos applications les plus innovantes en utilisant les dernières technologies Apple.