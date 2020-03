Apple en France : une amende de 1,1 milliard d'euros pour pratiques anticoncurrentielles

Guillaume Gabriel

Gros coup dur pour Apple en France ! L’Autorité de la concurrence vient de trancher et donc de rendre son verdict : la Pomme va devoir payer 1,1 milliard d'euros pour pratiques anticoncurrentielles.



Cupertino a déjà été condamné en février dernier dans le pays, avec une amende de 25 millions d'euros pour la débâcle des batteries d'iPhone, considérée comme une forme d'«obsolescence forcée».

Apple reçoit une amende de 1,1 milliard d'euros en France

Apple a reçu aujourd'hui une amende de 1,1 milliard d'euros provenant de la France : en effet, l’Autorité de la concurrence reproche à la Pomme ses accords illégaux au sein de son réseau de distribution, abusant ainsi de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs indépendants.



La Pomme n'est pas la seule concernée, puisque deux des grossistes d’Apple sont sanctionnés aussi : Tech Data et Ingram Micro vont devoir débourser respectivement 76,1 millions et 62,9 millions d’euros.



Un montant record pour la France, qui concerne plusieurs années de fautes. Apple devrait faire appel de la décision...



Plus d'informations à venir...



