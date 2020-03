Apple prévoit un iPhone 9 Plus selon iOS 14

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Et si l’iPhone 9 n'était pas le seul modèle d'entrée de gamme en 2020 ? Alors que le successeur de l'iPhone 8 est connu en long, en large, et en travers, une surprise est arrivé avec iOS 14.



Le code qui a fuité chez nos confrères américains de 9to5Mac avait déjà mentionné l'iPhone 9. Cette fois, il s'agit d'une variante supplémentaire avec l'iPhone 9 Plus

L'iPhone 9 Plus se dévoile, mais à quel prix ?

En toute logique, l'iPhone 9 Plus partagera 99% de ses composants avec l'iPhone 9, hormis sa batterie et surtout son écran LCD. L'iPhone 9 est attendu pour reprendre celui de l'iPhone avec une dalle de 4,7 pouces, alors que le nouvel iPhone 9 Plus reconduira l'écran LCD de 5,5 pouces des précédents "Plus" comme l'Phone 6 Plus, 'liPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus.

Pour le reste, ce sera un copié-collé avec une puce A13 Bionic inaugurée sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, un bouton Touch ID avec support de Transport Express, un moteur taptique, pas de 3D Touch, et un design à peine modifié des iPhone 8. Par contre, il pourrait s'offrir le capteur de l'iPhone XR pour être attractif.



Point de Face ID, de double ou triple capteur, encore moins d'écran OLED ou autre puce U1. Apple veut taper fort avec un modèle pas cher mais performant. On évoque 399$, soit 489€. Un prix d'appel avec 32 Go de stockage qui viendrait remplacer l'iPhone 8 et se positionner largement sous l'iPhone 11 à 809€. On peut imaginer qu'il faudra rajouter 50 voire 100€ pour s'offrir l'iPhone 9 Plus.



Qui attend l'iPhone 9 pour remplacer son iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ou autre iPhone SE ? Si vous avez un modèle plus récent, nul besoin de préciser qu'il ne sera pas pour vous.



Mais une question se pose : pourquoi Apple l'inclut-il dans iOS 14 et non pas iOS 13.4 ? On s'attendait à une sortie pour mars, et non pas pour septembre 2020 avec l'iPhone 12.