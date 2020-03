Google Maps rend la fonction navigation AR plus facilement accessible

Google Maps a dévoilé l'année dernière une fonctionnalité fantastique pour les personnes à pieds souhaitant trouver facilement leur chemin. Grâce à l'introduction de la réalité augmentée, il est devenu possible d'intégrer les indications de la direction à prendre directement sur les images qui proviennent de la caméra arrière de votre smartphone.

Live View améliore son intégration

Si vous avez déjà utilisé la fonction "Live View" de Google Maps, vous avez probablement eu du mal à trouver la fonctionnalité dans l'application. La firme de Mountain View a récemment reconnu que le GPS via réalité augmentée n'était pas aussi simple à trouver dans l'application.

Aussitôt dit aussitôt rectifié puisque les développeurs responsables de Google Maps ont lancé une nouvelle bêta avec la fonction plus visible.

Désormais, un bouton "Live View" va être mis à l'avant et au centre de l'écran dès que vous recherchez ou que vous sélectionnez un emplacement.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, le principe de Live View est de vous afficher la carte habituelle en bas de l'écran et d'intégrer des flèches de navigation en réalité augmentée. Grâce à cela, il est plus facile de comprendre la direction à prendre dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout.

Chose importante à savoir c'est que Google a mis en place un système automatique qui fait disparaitre l'interface AR dès que vous marchez, c'est une prévention pour éviter d'être obnubilé par l'écran de son smartphone.



La firme de Mountain View travaille sur cette nouvelle fonctionnalité depuis bientôt 1 an. Au fur et à mesure, l'entreprise améliore sa fonctionnalité, mais aussi son intégration au sein de Google Maps.

C'est un énorme avantage face à Apple Plans et les autres apps de navigation.

