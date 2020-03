iOS 13.4 : la version finale disponible demain ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Apple doit proposer la version finale d’iOS 13.4 pour iPhone, mais aussi iPadOS 13.4 pour iPad, tvOS 13.4 pour Apple TV, watchOS 6.2 pour Apple Watch et MacOS 10.15.4 pour Mac dans les prochaines heures.



Finies les bêtas, place au téléchargement pour le grand public. L’information provient d’une campagne marketing chinoise.

Sortie le 17 mars pour iOS 13.4

La publicité met en avant le support d’Alipay, la célèbre plateforme de paiement mobile en Chine, avec Apple Pay. Pour cela, et alors qu’on a évoqué son arrivée avec iOS 14, il faudrait finalement iOS 13.4 minimum.



La sortie est marquée au 18 mars, dans la nuit, soit le 17 mars au soir chez nous. Demain mardi donc.





Cela nous semble logique, après 5 bêtas remplies de nouveautés et distribuées quasiment chaque semaine par Apple. Ainsi, les iPhone et iPad pourront avoir les dossiers iCloud Drive, tout comme le Mac, mais aussi de nouveaux autocollants de Memoji, les achats unifiés entre iOS et MacOS, une ergonomie revue dans Mail, Carkey pour ouvrir sa voiture, OS Recovery pour restaurer sans ordinateur, des réglages pour Siri, etc.



Rendez-vous demain pour télécharger les mises à jour gratuites sur vos appareils Apple. Quelle est la nouveauté que vous attendiez le plus ?