Le capteur photo 3D réservé à l'iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le code en fuite d'iOS 14 continue de nous donner des indications sur les nouveautés à venir. D'après la dernière information, le capteur 3D temps de vol sera bel et bien réservé à l'iPhone 12 Pro et à l'iPhone 12 Pro Max. Ce n'est pas surprenant, mais il fallait le confirmer.



Comme avec l'iPhone 11, Apple va donc ajouter un capteur sur la gamme "Pro". Elle l'avait déjà fait sur l'iPhone X et l'iPhone XS vs iPhone 8 et iPhone XR.

iOS 14 révèle une information sur l'iPhone 12 Pro

Un capteur de temps de vol qui utilise une technologie infrarouge similaire à la matrice Face ID sera donc installé au dos des nouveaux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max prévus pour cet automne. Un tel capteur permettra une cartographie 3D des objets et de l'environnement pour une expérience de réalité augmentée largement améliorée.



Apple a tendance à différencier ses modèles iPhone et iPhone Pro en incluant des fonctionnalités supplémentaires. L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max ont un téléobjectif dans leur combinaison de caméras arrière, contrairement à l'iPhone 11 standard. L'ajout d'un capteur de temps de vol uniquement pour les "Pro" va dans le même sens, et c'est ce que nous évoquions déjà il y a plusieurs mois.



Cette nouveauté à l'arrière du téléphone permettra d'analyser l'environnement avec un capteur dédié, ce qui entrainera un gain de temps et de performances pour les applications de réalité augmentée. Cela éviterait aux utilisateurs de «scanner» l'environnement manuellement en déplaçant d'abord leur appareil.



De même, la photographie pourrait être considérablement améliorée par le capteur en offrant de meilleures fonctionnalités en mode portrait en ayant des cartes 3D complètes d'une image plutôt qu'en utilisant la juxtaposition de deux objectifs pour déterminer la profondeur.



Rappelons enfin que le nouveau capteur de temps de vol - ou Time of Flight en anglais - a d'abord fait l'objet d'une rumeur pour le prochain iPad Pro 2020, avant d'être annoncé sur les iPhone 12. Le code obtenu par 9to5Mac d'une version anticipée d'iOS 14 confirme donc tout cela. Elle avait d'ailleurs permis de découvrir une app dédiée à l'AR du côté d'Apple.



Nous en saurons forcément plus dans les semaines à venir, et surtout après la WWDC20 qui se tiendra en ligne pour la première fois. Cela n'empêchera pas aux développeurs de mettre la main sur la première bêta d'iOS 14 début juin, pour ensuite la décortiquer et y trouver de nombreuses nouveautés pour les iPhone actuels, mais aussi ceux à venir.



