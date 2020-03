L’iPhone d’Apple élu meilleur design moderne selon Fortune

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Le magazine américain Fortune vient de publier un nouveau top 100 des « plus grands designs des temps modernes ». Après celui de 1959, c’est le second du genre pour le magazine dédié à l’économie. Il retrace les produits iconiques entre 1960 et 2019, soit soixante ans d’innovation.



Et, ô surprise, Apple est présent avec 8 appareils et interfaces, dont les deux premières places.

Fortune couronne Apple et son iPhone

Apple prend donc la première place avec l’iPhone.

Pour Fortune, la phrase de Steve Jobs lors de sa présentation en janvier 2007 est euphémisme car le téléphone à la pomme a changé notre façon de vivre : « Un iPod. Un téléphone. Un appareil de communication avec Internet ».

On se rappelle que l’iPhone Edge a apporté une ergonomie incroyable avec un tas de fonctionnalités faciles à appréhender. Et iOS n’y était pas étranger, notamment avec son scroll fluide et ses gestes naturels.



Mais Apple ce n’est pas que l’iPhone. En deuxième place du top 100 de Fortune, on trouve le Mac ! Il s’agit du Macintosh sorti en 1984 qui a définit un standard : « Apple a lancé la révolution des ordinateurs personnels avec l’Apple II, mais le Macintosh a défini la catégorie ». Un tour de force qui avait rapidement inspiré Microsoft qui lui avait piqué la vedette pendant quelques dizaines d’années, avant le retour en grâce du Mac depuis la fin des années 2000.



Enfin, en troisième position, on trouve le moteur de recherche Google qui a également changé notre quotidien.



Pour le reste des produits, citons l’iPod de 2001 qui se classe 10e, le MacBook Pro de 2006 est 14e, l’App Store est 22e, iOS se place à la 29e place, l’Apple Watch est 46e et Apple Pay est 64e.



Bizarre de ne pas retrouver, le MacBook Air, l’iPad ou les AirPods qui ont pourtant créé de véritables marchés.

Et du côté des autres entreprises innovantes, on peut citer le Walkman de Sony à la 5e place, Uber à la 7e place, Netflix à la 8e place, Google Maps à la 11e place et autre Spotify à la 26e place.



Si vous voulez connaître le classement complet, rendez-vous sur Fortune.com.