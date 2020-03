Various Daylife : prise en charge des manettes et améliorations des visuels

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

VARIOUS DAYLIFE (v1.2.1, 0 Mo, iOS 13.0) est un titre de Square Enix qui est exclusif à Apple Arcade. Disponible depuis le lancement du service en septembre dernier, le RPG japonais s'améliore au travers d'une nouvelle mise à jour.



Signé des créateurs de Bravely Default (3DS) et Octopath Traveler (Switch et PC), Various Daylife propose de nombreuses classes et un système de combat intéressant. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Various Daylife compatible avec les contrôleurs MFi

C'est l'une des belles surprises d'Apple Arcade : le jeu Various Daylife a reçu énormément de retours positifs depuis sa sortie, et continue d'écouter sa communauté en proposant des mises à jour.

Une version revisitée du système classique de combat au tour par tour avec classes et aptitudes. Collaborez avec vos alliés pour tirer le meilleur des trois C : CHANGEZ l'état de vos ennemis, développez des COMBOS d'attaques et saisissez votre CHANCE d'infliger un maximum de dégâts.

Ce matin, une nouvelle update était ainsi disponible, permettant de prendre totalement en charge les manettes MFi, tout en améliorant la qualité sur iPhone lorsque le jeu est lu horizontalement.



Autre nouveauté, un lecteur de musique est disponible pour que les joueurs puissent sélectionner et écouter de la musique du jeu. Si vous n'avez pas encore essayé Various Daylife, vous pouvez le télécharger uniquement si vous êtes abonné à Apple Arcade.

Télécharger le jeu VARIOUS DAYLIFE