Xbox Series X : toutes les caractéristiques de la console sont là

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Alors que le coronavirus continue de terrifier le monde entier, des questions se posent sur l'économie mondiale et les commercialisations de certains produits attendus pour 2020. L'une d'entre elles concerne les nouvelles consoles de salon, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, toutes deux prévues pour la fin de l'année.



Si rien n'est sûr, la belle nouvelle, c'est qu'on en sait désormais plus sur les caractéristiques de la création de Microsoft : hier soir, le géant américain a une nouvelle fois communiqué via les réseaux sociaux pour lâcher des informations.

On connaît en détail la Xbox Series X

Ainsi, alors qu'ils avaient déjà surpris tout le monde en dévoilant le design de leur console, Microsoft remet le couvert en publiant la liste complète des caractéristiques.



Les "trois caractéristiques essentielles qui définissent la nouvelle génération de Xbox" ne sont autres que puissance, vitesse et compatibilité.

Les caractéristiques techniques de la Xbox Series X

CPU : 8 cœurs à 3.8 GHz (3.66 GHz avec technologie SMT) AMD Zen 2

APU gravé en 7nm Enhanced

Taille de la puce : 360.45 mm2

GPU : 12 Teraflops RDNA 2 (52 CUs à 1.825 GHz)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6

Bande passante de la mémoire : 10Go à 560 Go/s, 6Go à 336 Go/s

Stockage interne : SSD NVMe 1 To custom

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 2.4 Go/s (Direct), 4.8 Gi/s (compressé, avec décompression du hardware)

Stockage supplémentaire : Carte d’1 To

Stockage externe : Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2

Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-Ray

Performance visée : 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

On a hâte !



