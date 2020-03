Logitech annonce le Combo Touch avec trackpad pour iPad

William Teixeira

Des claviers avec trackpad pour iPad, vous allez en voir beaucoup qui vont être lancé d'ici les prochaines semaines. Logitech qui a toujours été un fidèle accessoiriste dans le monde Apple a annoncé commercialiser un tout nouveau clavier haut de gamme réservé pour l'iPad de 7e génération.

Welcome Logitech Combo Touch

Même s'il n'est pas encore possible de le commander via l'Apple Store en ligne, le nouveau clavier avec trackpad pour iPad est visible et nous donne beaucoup de détails sur le produit.

C'est le premier produit de Logitech qui intègre un trackpad, pourquoi le faire aussi tardivement ? C'est parce que iPadOS ne permettait pas la prise en charge du trackpad. Grâce à la nouvelle mise à jour qui va sortir mardi prochain,iPadOS 13.4, cette restriction sera bien lointaine !

Pour son étui Combo Touch, Logitech nous fait clairement rêver avec un grand trackpad compatible avec des interactions Muti-Touch, un clavier complet rétroéclairé avec un confort de frappe exemplaire et rarement vu pour un clavier iPad. Vous pourrez travailler ou vous divertir facilement dans le jour, comme de nuit. On retrouve tout ce qu'on apprécie dans un ordinateur portable.

Autre aspect confortable et pratique, Logitech propose un rangement pour l'Apple Pencil, la marque sait que vous êtes nombreux à utiliser le crayon de la firme de Cupertino pour dessiner ou tout simplement travailler.

L'étui Combo Touch est aussi une protection, après tout c'est un étui, il aura pour mission de protéger votre iPad contre les chocs, les rayures et les éclaboussures !



Le clavier n'aura pas besoin d'être rechargé, il se recharge via l'iPad quand vous le branchez au Smart Connector.

Précision quand même que le Combo Touch avec trackpad n'est disponible que pour l'iPad 7e génération.

Pour l'instant indisponible à la commande, il devrait l'être dès mardi quand iPadOS 13.4 sera sortie et proposera la prise en charge des trackpad. Le prix fixé par Logitech est de 149,95€ (on préférait vous le dire en fin d'article pour ne pas vous décevoir trop vite).