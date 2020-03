Vainglory All Stars : le nouveau jeu multijoueur 3v3 en approche

Guillaume Gabriel

Super Evil Mega Corp, la société derrière le populaire jeu Vainglory, a récemment ouvert un nouveau studio novice appelé Bazooka Tango. Nous apprenons aujourd'hui que ces derniers travaillent et continuent de travailler sur une création se basant sur ce même univers.



Vainglory All Stars, c'est son nom, est un futur jeu multijoueur 3v3 pour iOS et Android, comme le révèlent nos confrères de VentureBeat.

Vainglory All Stars : un nouveau jeu mulitjoueur signé Bazooka Tango

Bazooka Tango travaille donc sur un jeu se déroulant dans l'univers Vainglory qui sera disponible sur iOS et Android, sans que l'on ait une date précise pour le moment.



Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu pour le moment, si ce n'est qu'une petite vidéo de gameplay montrant un brawler en 3 contre 3, bien plus en couleur que son aîné.



Comme le prouvent les commentaires sous la vidéo, le jeu est pointé du doigt pour une comparaison avec un certain Brawl Stars, puisqu'il reprend les mêmes mécaniques.



Cependant, s'ils veulent espérer la même réussite que Supercell, les développeurs devront tout de même se démarquer : pour cela, ils expliquent que le jeu sera lancé petit à petit dans certains pays, et que les retours des joueurs seront entendus.