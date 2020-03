Coronavirus : Amélioration de la disponibilité des produits Apple

C'est une bonne nouvelle pour Apple, les stocks d'iPhone et d'AirPods semblent être sous un meilleur jour. Après une mauvaise passe à cause du Covid-19 en Chine qui a bloqué l'économie pendant plus d'un mois, les choses semblent revenir à la normale progressivement. Cela se ressent déjà sur la disponibilité de l'iPhone 11 et des AirPods/Pro.

Les délais de livraison s'améliorent

Cette crise sanitaire en Chine nous aura permis de voir qu'Apple comme nombreux de ses concurrents dépendent trop de ce pays pour la production. Maintenant que le Covid-19 a migré vers l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, les Chinois peuvent souffler un peu, le pire semble être enfin derrière eux.

La majorité reprend progressivement le travail, ce qui améliore fortement la capacité de production. Même si les usines chinoises ne sont pas encore à 100% de leur effectif, elles n'y sont plus très loin d'après les dernières rumeurs qui se sont intéressées au sujet.



Cette reprise d'activité semble se voir sur les stocks d'iPhone et d'AirPods. Selon Gene Munster de Loup Ventures, les délais de livraison sur plusieurs produits stratégiques d'Apple se sont améliorés. On parle de l'iPhone 11 64 Go, l'iPhone 11 Pro 64 Go, les AirPods Pro et les AirPods de seconde génération.

L'analyse de la situation a été observée sur 13 pays et les améliorations sont nettement visibles ! Pour les iPhone cités ci-dessus, on parle d'une disponibilité d'en moyenne 2 jours, contre 6,7 jours dans la pire période (le 4 mars 2020).

Pour les AirPods et AirPods Pro, il y a du mieux aussi, même si c'est loin d'être parfait. Les délais de livraison sont de 7,4 jours contre 10,6 jours dans la journée du 4 mars.

Les choses semblent donc reprendre le bon chemin, même si les ventes doivent se dégrader fortement à cause de la fermeture générale des Apple Store et du confinement de plusieurs millions de personnes en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde.

L'analyste écrit : "Dans le cas de l'approvisionnement en produits Apple au cours du mois dernier, la variable clé a été la fermeture de la fabrication et de l'assemblage en Chine. Dans les jours qui ont suivi l'annonce par Apple que le trimestre de mars serait inférieur aux attentes le 17 février, nous avons vu les délais se prolonger. Dans les jours qui ont suivi les rapports sur le redémarrage de la fabrication en Chine, nous avons vu les délais s'améliorer."



Le début de l'année 2020 aura été chaotique pour l'économie chinoise, tout reprend progressivement, même si ça prendra du temps pour retrouver une "situation normale". Pour rappel, l'activité des sous-traitants d'Apple a particulièrement été concernée par ce virus. Que ça soit Foxconn ou d'autres partenaires, les usines tournaient parfois à 30%, voire 20% de leur capacité, à cause de l'absence du personnel qui privilégiait le confinement quitte à perdre beaucoup d'argent.

Foxconn a annoncé il y a deux semaines sa plus forte baisse de revenus depuis les sept dernières années.

Pour relancer au mieux son activité, le partenaire d'Apple a offert des primes et avantages à ceux qui signaient un contrat et pouvait entrer en poste immédiatement. Un deal qui aurait eu beaucoup de succès.



