iOS 14 : le code laisse entrevoir une mise à jour pour CarPlay et Apple Maps

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Avec la récente fuite du code d'iOS 14, les petits fouineurs continuent de se mettre à la recherche d'éventuelles nouveautés qui nous attendent pour la prochaine mise à jour majeure.



Aujourd'hui, c'est CarPlay et Apple Maps qui sont concernés, puisque selon nos confrères de 9to5Mac, les deux services auront le droit à une update.



Retour sur les probables ajouts :

CarPlay et Apple Maps se mettront à jour pour iOS 14

Selon le code, Apple Maps pourrait être un peu plus "bavard" avec les utilisateurs, en indiquant notamment pour les Apple Store quelles sont les disponibilités Genius Bar ou encore les événements "Aujourd'hui chez Apple".



Une nouveauté qui laisse la possibilité à d'autres entreprises de donner plus d'informations, que ce soit les centres commerciaux, les boutiques, les cinémas ou théâtres.



Jusqu'à présent, les informations sur les commerces sont basiques : avec cet ajout, il sera possible d'avoir plus d'informations sur les horaires ou les possibilités commerciales.



L'autre découverte concerne CarPlay : le code révèle que les possesseurs d'une voiture compatible pourront désormais choisir le fond d'écran d'ambiance, clair ou foncé selon l'heure.



iOS 13.4 doit sortir le 24 mars !



Source