Mini Métro est exceptionnellement gratuit sur iOS !

Il y a 2 heures

Alban Martin

1

Mini Métro suit la logique du moment, à savoir une gratuité temporaire de services et jeux pour aider les millions de personnes en confinement. L'épisode de #coronavirus a du bon puisqu'après Alto's Adventure et Alto's Odissey hier, Mini Metro passe à gratuit sur App Store. L'occasion d'économiser 4,49 € !



Regardez le trailer vidéo de Mini Métro :

Mini Métro : un excellent jeu de stratégie qui passe gratuit

Voici l'un des meilleurs jeux 2016 sur iOS qui baisse donc totalement son prix en passant de 4,49€ à 0€. Si vous ne connaissez pas Mini Metro, il s'agit d'un excellent simulateur où votre but est la conception de cartes de métro pour une métropole en croissance. A vous donc, de tracer des lignes entre les différentes stations et gérer le trafic dans 11 villes différentes comme Paris, San Francisco, etc. Au fur et à mesure que de nouvelles stations apparaissent, vous devrez adapter votre stratégie en prenant soin de vos ressources limitées.



Mini Metro est un jeu très ludique et accessible à toutes et à tous. On rappellera que la dernière mise à jour date de décembre avec Barcelone, la ville qui accueille le MWC depuis des années et ses 12 lignes, 198 stations et 166 km de rails.



Les + :

Le nouveau mode infini pour jouer sans pression

Chaque partie est unique avec des stations aléatoires

Concept original

Mode création pour une durée de vie énorme

PS : sur Android le jeu est à prix réduit mais pas gratuit.

Télécharger le jeu gratuit Mini Métro