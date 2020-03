Les coques Otterbox sont prêtes pour l'iPad Pro 2020

Il y a 48 min

William Teixeira

Le nouvel iPad Pro 2020 arrive à partir du 25 mars et c'est un compte à rebours qui s'est déclenché chez tous les accessoiristes qui veulent proposer leur protection ou leur clavier pour la nouvelle tablette d'Apple. On a pu voir il y a 48 heures le clavier Combo Touch avec Trackpad de Logitech, aujourd'hui un concurrent propose aussi une protection très classe et de haute qualité pour l'iPad Pro 2020.

Otterbox sort sa protection pour iPad Pro

Chaque jour qui passe, la catégorie "Accessoires pour iPad" sur l'Apple Store en ligne ajoute de nouvelles protections pour l'iPad Pro 2020. On retrouve des claviers avec ou sans trackpad, mais aussi des protections du type Smart Cover.

Celle qu'a annoncée Otterbox nous a particulièrement intéressés puisque l'accessoiriste ne se contente pas que de protéger l'iPad Pro 2020, il a également pensé aux possesseurs de l'Apple Pencil, puisqu'un emplacement a été réservé pour le crayon d'Apple.

Ces coques s'appellent les Symmetry Series 360. Otterbox propose sa protection à la fois pour l'iPad Pro 11 pouces, mais aussi pour la version 12,9 pouces.

Les protections d'Otterbox sont disponibles en gris ou violet. Elles promettent une protection testée et validée contre les chutes, elles sont également équipées d'aiment comme les Smart Cover d'Apple, vous aurez également la possibilité de plier l'arrière pour vous en servir comme support afin de travailler ou de regarder une vidéo.

La version pour iPad Pro 12,9 pouces est disponible au tarif de 119,95€, quant à la version 11 pouces le prix est fixé à 99,95€. Un tarif salé mais des accessoires de qualité.