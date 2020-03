Apple TV+ : le film The Banker est disponible

Il y a 12 min (Màj il y a 12 min)

Guillaume Gabriel

Si le service de streaming Apple TV+ a démarré avec un catalogue quasiment vide, la Pomme continue de le mettre à jour chaque semaine pour le nourrir, et proposer du nouveau contenu aux abonnés.



Aujourd'hui, c'est le film "The Banker" qui rejoint le rang : il n'est autre que le premier long-métrage de la firme, et qui accueille notamment un certain Samuel L. Jackson !



Le film devait d'ailleurs avoir le droit à sa première durant le festival de l'American Film Institute en novembre dernier, mais qui a été annulé à cause de polémiques autour du long-métrage.

Le film The Banker disponible sur Apple TV+

Dans cette production Apple, vous suivrez l'histoire de deux entrepreneurs afro-américains nommés Bernard Garrett et Joe Morris qui essaient de passer outre les lois raciales qui sont courantes dans les années 50 à Los Angeles. Les deux hommes vont recruter un ouvrier blanc, Matt Steiner, pour développer leur business.



La film a été reporté en raison d'allégations d'agression sexuelle, notamment des demi-sœurs de Garrett Jr.



Autre nouveauté, le troisième épisode de la série Amazing Stories qui met en scène le regretté Robert Forster dans sa dernière performance. Carpool Karaoké se dote également d'un nouvel épisode, avec le casting de Stranger Things.