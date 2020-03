L'iPhone 12 est en bonne voie pour un lancement à l'automne

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Le Coronavirus a perturbé le calendrier des lancements d'Apple, mais aussi le rythme des productions en Chine. On vient d'apprendre grâce à un rapport de Bloomberg que le virus impacte toujours les chaines de production, mais malgré tout, l'iPhone 12 serait en très bonne voie pour un lancement à la date habituelle soit septembre (maximum octobre).

Une nouvelle rassurante pour l’iPhone 12

Après un début d'année difficile en ce qui concerne la production des produits Apple, tout revient progressivement à la normale en Chine. Il faut dire que le pire semble être derrière les partenaires d'Apple. On a pu voir des fermetures d'usines dans certaines régions, des effectifs proches du 0%... Un moment vraiment chaotique qui semble s'améliorer grâce au très long confinement des Chinois.



Le rapport du média américain se veut en tout cas rassurant puisque le lancement de l'iPhone 12 avec son modem 5G ne serait pas retardé (en tout cas pour l'instant).

Cela serait rendu possible grâce à Apple et ses fournisseurs qui arrivent à respecter le calendrier. On parle d'un lancement de la production de masse à partir du mois de mai, c'est précisément à ce moment-là que les fournisseurs et assembleurs n'auront plus le droit à l'erreur.

Foxconn qui a particulièrement été touché par le Covid-19 sera en charge de la production de l'iPhone 12 et des iPhone 12 Pro, Depuis la fin février, les équipes reviennent à la normale et les recrutements ont été très nombreux grâce à la motivation de primes et d'avantages.



Cependant, ce rapport qui parait très rassurant ne le serait pas complètement puisqu'une personne qui travaille dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone affirme que tout ne se passe pas aussi vite que le voudrait Apple. La raison ? Les commandes de composants qui arriveraient toujours de manière incomplète. Si les assembleurs comme Foxconn retrouvent une activité normale, elle ne pourra jamais l'être totalement si les composants pour l'iPhone n'arrivent pas au rythme attendu.

Précisons quand même que les difficultés liées aux composants concerneraient l'iPhone 11 comme le futur iPhone 12.

L'autre point qui indique que tout n'est pas gagné pour le lancement de l'iPhone 12, c'est la menace des quarantaines des gouvernements. En France, nous sommes invités à rester confiné à domicile depuis le début de la semaine, dans d'autres pays du monde c'est parfois une quarantaine totale, c'est-à-dire qu'on refuse que les gens aillent travailler (sauf pour les travaux indispensables au bon fonctionnement de la nation).

Le rapport indique qu'en Malaisie, Apple a des partenaires stratégiques de puces et de circuits imprimés, il s'agit de Murata Manufacturing Co, Renesas Electronics Corp et Ibiden Co. À l'heure actuelle ses usines sont à l'arrêt complet suite au gouvernement qui a demandé la fermeture des portes pendant deux semaines.

Si cette situation venait à durer, les composants manqueraient terriblement.



Au-delà de la Malaisie, Apple a également des producteurs de composants importants en Allemagne, Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Des pays particulièrement touchés par le virus et qui privilégient également le confinement.

Dernier point difficile, c'est l'envoi des ingénieurs Apple dans les usines chinoises pour faciliter les tests des produits finaux et donner les bonnes pratiques et les conseils.



Tous ces points négatifs peuvent être des facteurs de retard pour le début de la production de masse au mois de mai. Si Foxconn semble prêt, il faut que les fabricants de composants le soient aussi et c'est loin d'être gagné...