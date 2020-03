Revolut lance Revolut Kids, pour les jeunes de 7 à 17 ans

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Du nouveau du côté de l'application Revolut puisque les dirigeants de la néo-banque viennent de lancer une nouvelle formule à destination... de nos enfants.



En effet, Revolut Kids vient de voir le jour et vise les jeunes de 7 à 17 ans, afin de les aider à apprendre sur l'argent et à acquérir des compétences financières.



Une bien belle initiative de cette start-up bancaire, qui offre la possibilité aux enfants de prendre conscience de certaines responsabilités autour de l'argent.

Revolut Kids : un compte bancaire pour les 7 à 17 ans

Revolut Junior est un compte Revolut pour les jeunes de 7 à 17 ans. Cela leur donne la liberté de gérer leur argent et de développer des compétences financières essentielles, mais pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, il est détenu et contrôlé par vous.

Pour le moment, cette nouvelle initiative n'est disponible qu'au Royaume-Uni, et il faut posséder un compte Premium ou Metal. Ici, à la rédaction, on approuve, car il est difficile d'apprendre à gérer son argent avant d'être devant les responsabilités.



Avec Revolut Kids, la banque offre les outils nécessaires aux jeunes pour apprendre la gestion tout en ayant la main sur leur compte bancaire, le tout sous la surveillance des parents qui pourront évidemment limiter et même bloquer leurs bambins.



Télécharger l'app gratuite Revolut