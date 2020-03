Netflix va avoir un manque de nouveauté d'ici la fin de l'année

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Vous le savez probablement, Netflix tourne en permanence des nouvelles séries et films dans le monde entier. Chaque nouveauté est éparpillée sur une année complète pour éviter de sortir tout d'un coup. Sauf qu'avec la période que nous vivons, les productions Netflix sont mises en pauses, ce qui va créer un "vide" vers la fin 2020.

6 tournages Netflix sont à l'arrêt

Il est clairement impossible de tourner une production dans les conditions actuelles. Que ça soit Netflix, Apple TV+, CBS, Disney+, Amazon... Tout est stoppé pendant cette crise sanitaire qui touche l'Europe, mais aussi les États-Unis.

Pour l'instant les séries et films qui arrivent et qui vont arriver dans les prochains mois sont des contenus dont le tournage a été bouclé avant le début de la pandémie.

Ce qui va poser des difficultés, c'est vers la fin de l'année. Comme tout est suspendu depuis la fin février à cause du Coronavirus, Netflix et ses concurrents vont connaitre "une période creuse" où aucune nouveauté n'arrivera dans les catalogues.

Ted Sarandos qui est responsable du contenu de Netflix s'est exprimé par rapport à la situation actuelle : "Chacune de nos productions dans le monde est à l’arrêt".

Quels sont les tournages temporairement arrêté ou repoussé ?

Il y a au total 6 tournages Netflix qui se sont brusquement arrêtés sur ordre du siège californien. Il s'agit de...

Grace et Frankie (saison 7)

Lucifer (saison 5)

Riverdale (saison 4)

Russian Doll (Poupée russe)

Stranger Things (saison 4)

The Witcher (saison 2)

Il y aussi les séries non Netflix, mais présente dans le catalogue comme : The 100 (saison 7), Dynasty (saison 3), Fargo (saison 4), Flash (saison, 6), Peaky Blinders (saison 6) et Super Girl (saison 5) qui ont le tournage complètement suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Sans oublier toutes les autres séries qui sont encore secrètes et que Netflix dévoilera ultérieurement.



Les autres plateformes de streaming ont aussi été contraintes de stopper en urgence les tournages. C'est le cas d'Apple qui a temporairement interrompu la série Fondation, ainsi que les saison 2 de For All Mankind, Little America, The Morning Show, Mythic Quest: Le Festin du corbeau, See et Servant. Un coup pour la firme de Cupertino qui a besoin de contenu pour répondre à la demande de ses abonnés et remplir son catalogue encore à des années-lumière des concurrents.



