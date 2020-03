Nouvelle Apple TV 4K avec 128 Go de stockage et mode enfant ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Les nouveautés 2020 sont loin d'être toutes connues du côté d'Apple. Après les iPad Pro et MacBook Air 2020, la firme à la pomme devrait sortie une nouvelle Apple TV 4K en 2020.



Selon nos confrères de The Verifer, il y aurait plusieurs nouveautés intéressantes sur le prochain boitier qui tournera forcément sous tvOS 14.

Apple TV 2020 : Plus performante et accessible pour les enfants

L’Apple TV 4K est pour le moment limité à 32 ou 64 Go de stockage. Avec la prochaine version, Apple irait enfin plus loin avec 64 et surtout 128 Go d'espace, de quoi permettre de mettre en cache plus de films, séries et autres musiques.



Pour aller dans le sens du progrès, Apple aurait prévu une puce A11 ou A12, alors qu'elle a doté la box la plus récente d'une puce A10X. Une bonne idée pour améliorer la partie jeux qui a pris de l'ampleur depuis l'arrivée d'Apple Arcade à la rentrée 2019.



Et côté tvOS 14 alors ? La partie logicielle apporterait aussi quelques nouvelles fonctionnalités comme un mode enfant avec un contrôle parental travaillé pour limiter les contenus et les horaires. Dans la même veine, Apple aurait pris soin d'intégrer Temps d'écran que l'on a découvert sur iOS 12 puis sur macOS 10.15. Cela permet de gérer la consommation d'un appareil avec des rapports détaillés.



Vous seriez partant pour une nouvelle Apple TV ? Quelle fonction manque-t-il actuellement selon vous ?



Source