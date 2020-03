Windows 10 sur Mac : la solution pour la distorsion

La cause ? Le Mac rencontre ces problèmes à cause d'un ancien pilote graphique d’AMD, qu'il faut simplement mettre à jour :

Après l’installation de Windows 10, le côté droit de votre écran clignote et est déformé lors de l’exécution de Windows. Sur les écrans externes, la distorsion peut affecter l’ensemble de l’écran.

Que ce soit pour des raisons personnelles (bouuuuuuuh !) ou des raisons professionnelles, il se peut que vous ayez dû ou eu l'envie d'installer une version de Windows sur votre Mac . Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des éditions ne vous poseront aucun problème, étant donné que la compatibilité a été travaillée : la seule version qui rencontre de grosses incohérences n'est autre que Windows 10. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent de problème de distorsion, dont Apple communique aujourd'hui via un article.

