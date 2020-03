Huawei P40 Pro : une fuite dévoile toutes ses caractéristiques

Guillaume Gabriel

Décidément, Huawei ne semble pas échapper aux fuites sur le web autour de ses nouveaux appareils : la règle est une nouvelle fois respectée avant la présentation officielle du P40 Pro.



En effet, hier a eu lieu une nouvelle révélation sur les caractéristiques complètes du smartphone haut de gamme très attendu par les fans de la firme.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur fait fort, comme nous allons le voir dans cet article.

Huawei P40 Pro : une fuite quelques jours avant sa présentation

Le constructeur chinois se prépare à la présentation officielle de son futur smartphone, prévue initialement le 26 mars prochain à Paris, mais qui se fera finalement en ligne à cause de la pandémie qui secoue le monde.



Hélas pour eux, une fuite a eu lieu, permettant d'avoir un aperçu de ce qui nous attend avec ce nouveau Huawei P40 Pro : la pression est dans le camp de la firme, étant donné le carton qu'a fait le P30 Pro l'an passé.



Ainsi, le smartphone devrait embarquer un écran OLED de 6,58 pouces avec poinçon pour accueillir une caméra frontale de 32 MP. L'un des points forts du constructeur, c'est sa caméra... Pour cette nouvelle version, on retrouvera quatre capteurs (50 MP, 40 MP, 12 MP + ToF) avec « SuperSensing Zoom » X50.



À l'intérieur, on retrouvera un processeur Kirin 990 5G couplé à une puce Huawei XD Fusion Engine. Pour la batterie, Huawei mise sur une puissance de 4 200 mAh rechargeable à 40W en filaire (27W sans fil).



La version normale, le P40, aura le droit à un écran OLED de 6,1 pouces, trois capteurs (50 MP, 16 MP et 8 MP) à l'arrivée et une batterie un peu moins puissante de 3 800 mAh.



On devrait également retrouver un "nouveau" design avec écran incurvé ! Réponse dans deux jours.



