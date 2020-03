iOS 13.4 et iPadOS 13.4 sont disponibles au téléchargement

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

30

Apple ne chôme pas malgré le virus. Après avoir sorti des Powerbeats 4, le nouvel iPad Pro 2020 ainsi qu'un nouveau MacBook Air 2020, la firme à l'iPhone nous propose de télécharger la dernière version de système d'exploitation mobile. iOS 13.4 pour iPhone et iPadOS 13.4 pour iPad.



Mise à jour de 18h30 : Apple propose aussi macOS 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4. Sur cette dernière, aucune nouveauté notable. De même sur HomePod qui améliore la stabilité et la qualité des fonctionnalités.

Les nouveautés d'iOS 13.4 / iPadOS 13.4 en version finale

Après cinq bêta étalée sur plus d'un mois, iOS 13.4 nous arrive enfin en version finale, fiable et stable. L'occasion de revenir sur cette version qui intéressera tout particulièrement les possesseurs d'iPad et les utilisateurs d'iCloud Drive.

Avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad, voici la liste des nouveautés :

Les achats sur l'App Store unifiés entre macOS, iOS et iPadOS (si le développeur est d'accord)

Un nouvel outil OS Recovery pour restaurer son iPhone sans avoir besoin d'un Mac ou d'un PC

De nouveaux Memojis sont disponibles dans l'application "Messages"

Le partage des dossiers iCloud Drive pour iPhone et iPad (enfin)

La gestion complète du trackpad et de la souris sur iPadOS

Une nouvelle barre d'outils dans l'application Mail (comme sur iOS 12)

Un mode "toujours allumé" pour l'assistant vocal Siri, pour fonctionner également quand votre iPhone est en veille ou l'écran retourné.

Apple CarPlay accueille de nouveaux contrôles pour la navigation et les appels

Une app peut désormais demander aux utilisateurs un accès permanent à la localisation quand celui-ci a sélectionné "lorsque l'app est active"

D'autres nouveautés comme Carkey dont on ne sait pas grand chose...

La dernière version d’iOS 13 ?

Il s'agit certainement de la dernière version importante d'iOS 13 avant l'arrivée d'iOS 14. Espérons que la firme de Cupertino a rectifié le tir sur la consommation de data qui a explosé dans les bêtas précédentes et qu’elle a également corrigé le bug du partage de connexion.

Comment mettre à jour son iPhone ou iPad

Pour mettre à jour vers OS 13.4 ou iPadOS 13.4, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone ou iPad > Général > Mise à jour logicielle. Assurez-vous d'avoir de l'espace disque libre (sinon le système vous proposera de décharger quelques apps temporairement) et d'avoir au moins 50% de batterie.



Évidemment, tout est gratuit. Pour information, la mise à jour d'iOS 13.4 pèse un peu moins d'un giga sur iPhone 11 Pro.