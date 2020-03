Morphite se met à jour pour l'écran 120 Hz de l'iPad Pro

Il y a 55 min

Alban Martin

Réagir

Morphite des studios We’re Five Games et Crescent Moon Games vient de recevoir une belle mise à jour pour les possesseurs de l'iPad Pro 2017, 2018 (ou du tout dernier iPad Pro 2020) avec écran 120 Hz Pro-Motion. En effet, la fluidité hors-pair de la tablette est exploitée à fond par Morphite qui s'offre une seconde jeunesse. De quoi largement replonger dans ce FPS pas comme les autres.



Regardez le trailer vidéo :

Morphite : à fond sur iPad Pro

Celui qui nous avait séduit en 2017 avait rapidement été mis à jour avec le support des iPhone X et la synchronisation iCloud de nos parties. Mais depuis, c'était un peu plus calme avec quelques contenus supplémentaires par-ci par-là. Avec la mise à jour de cette nuit, Morphite a été donc optimisé pour les iPad Pro qui affichent jusqu'à 120 images par seconde à l'écran, mais aussi pour les derniers iPhone 11 en exploitant leur puissance.



Si vous avez raté notre test, sachez Morphite combine FPS (tir à la première personne) avec de l'exploration et de la gestion. Si vous avez vu Seul sur Mars ou Interstellar, vous n'allez pas être trop dépaysés.



Avec une quête principale grandiose et des missions annexes, le jeu de Crescent Moon Games a de sérieux atouts. Et maintenant, un de plus, sans oublier un prix réduit avec une super promotion qu'on a repéré dans nos récents bons plans. Profitez-en !



PS : si vous avez un iPad Pro avec technologie Pro-Motion (depuis 2017), regardez la liste des jeux compatibles 120 Hz qu'on tient à jour.

Télécharger Morphite à 1,09 €