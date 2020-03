Plague Inc. : il sera bientôt possible de combattre une pandémie

Pour les rares personnes qui ne le connaîtraient pas encore, le jeu Plague Inc. (v1.17.4, 121 Mo, iOS 9.3) est un jeu de stratégie un peu particulier...



Dans ce jeu, vous aurez pour but de créer, développer et renforcer une pandémie pour que tout le monde y passe ! Un brin gênant dans la situation actuelle où le Coronavirus semble sortir tout droit de la création de Ndemic Créations...



Un concept qui semble se frotter à quelques plaintes depuis l'arrivée du coronavirus dans le monde, forçant notamment Apple a supprimer le jeu de l'App Store chinois.

Plague Inc. va lancer un nouveau mode de jeu

Malgré cela, les téléchargements continuent d'exploser durant cette période et les développeurs se défendent de proposer un jeu éducatif reconnu par des organisations.



Le studio va d'ailleurs plus loin en faisant un don de 250 000$ entre l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) à la recherche d'un vaccin.



Pour montrer leur bonne foi, les développeurs vont prochainement intégrer un nouveau mode dans le jeu : les joueurs auront pour but, non pas de développeur une pandémie, mais bel et bien d'y faire face en prenant des mesures de confinement et en travaillant sur les systèmes de santé.



Une mise à jour prévue pendant cette période de confinement, qui devrait donc vite arriver.

