Revolut se lance sur le marché américain

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Du nouveau du côté de l'application Revolut puisqu'après avoir lancé Revolut Kids, une formule qui vise les jeunes de 7 à 17 ans afin de les aider à apprendre sur l'argent et à acquérir des compétences financières, les dirigeants de la néo-banque viennent de se lancer sur le marché américain.



Une très belle aventure qui attend les deux créateurs, Nikolay Storonsly et Vladyslav Yatsenko, qui devront relever de nouveaux défis et franchir des barrières autres que celles présentes au sein de l'Union Européenne.

Revolut lance son service aux États-Unis, peu après N26

À partir d’aujourd’hui, les consommateurs américains peuvent ouvrir un compte Revolut.

La belle nouvelle, c'est que la néo-banque a déjà fait parler d'elle aux États-Unis et que des dizaines de milliers de clients ont déjà souscrit au pré-lancement qui s'est déroulé l'année dernière.



Pour attirer, les dirigeants misent sur ce qui les a fait connaître: un compte courant, une carte bancaire et une application pour tout gérer. Simple, mais efficace.



Sur un marché américain où les banques traditionnelles dominent, les néo-banques ont un beau coup à jouer : Revolut mise donc sur une offre simple, mais également sur la rapidité d'inscription avec comme besoins un numéro de téléphone et une carte d’identité.



