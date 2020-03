Apple Card : Apple va partager des données avec son partenaire Goldman Sachs

Avec Apple quand on aborde le sujet des données personnelles, la firme californienne parle toujours avec une grande transparence. La firme de Cupertino vient de dévoiler un "nouvel accord" avec son partenaire sur l'Apple Card la banque Goldman Sachs.



Apple va partager des données personnelles avec Goldman Sachs

C'est à travers une mise à jour de sa politique de confidentialité qu'on vient d'apprendre que toutes les données personnelles que détient Apple sur ses clients qui ont l'Apple Card seront mises à disposition de Goldman Sachs.

La banque aurait fait la demande de récupérer le maximum d'informations afin de créer un nouveau modèle d'attribution de crédit.

Apple précise que toutes les données seront anonymes quand elles arriveront entre les mains du partenaire de l'Apple Card.

La firme californienne pense quand même à ses clients qui ne veulent pas de ce partage avec Goldman Sachs (qui rappelons-le n'a pas une très bonne réputation aux États-Uns). Sur une simple demande par mail, une option de non partage pourra être activé par le service client.

Les informations qui seront communiquées seront les historiques d'achats ou les produits Apple que possède le client de l'Apple Card. Il y aura aussi des informations personnelles liées au compte Apple comme la date de création de votre Apple ID.



Dans sa mise à jour, Apple explique : 'Vous pouvez être éligible à certains programmes Apple Card fournis par Goldman Sachs sur la base des informations fournies dans le cadre de votre demande. Apple peut savoir si vous recevez l'invitation à participer et si vous acceptez ou refusez l'invitation, et peut partager ces informations avec Goldman Sachs pour exécuter le programme. Apple ne connaîtra pas de détails supplémentaires sur votre participation au programme.



Aucune information personnellement identifiable sur votre relation avec Apple ne sera partagée avec Goldman Sachs pour identifier les mesures Apple pertinentes. Vous pouvez désactiver cette utilisation ou vos informations de relation Apple en envoyant un e-mail à notre équipe de confidentialité à dpo@apple.com avec la ligne d'objet «Apple Relationship Data and Apple Card». Les candidats et les titulaires de carte peuvent choisir de partager les paramètres identifiés avec Goldman Sachs pour réévaluer leur offre de crédit ou augmenter leur ligne de crédit. Apple peut partager des informations sur votre relation avec Apple avec nos fournisseurs de services, qui sont tenus de traiter les informations conformément à la présente notification et aux instructions Apple, sont tenus de prendre des mesures de sécurité raisonnables pour protéger toutes les informations personnelles reçues, et doivent supprimer les informations personnelles comme dès qu'ils ont terminé les services".



